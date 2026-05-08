Catanzaro-Bari | Aquilani preserva Iemmello in vista dei playoff

L'allenatore del team ha deciso di mantenere Iemmello in campo per la partita contro il Bari, lasciando aperta la possibilità di eventuali sostituzioni. La sfida si avvicina e con essa crescono le preoccupazioni per i giocatori diffidati, che devono evitare di raccogliere ammonizioni per non rischiare squalifiche. Restano da capire le scelte che farà l’allenatore per affrontare questa partita decisiva.

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? Punti chiave Chi potrà sostituire Iemmello per garantire la vittoria al Ceravolo?. Come gestirà Aquilani i giocatori diffidati in vista della sfida decisiva?. Quale strategia adotterà il Bari per evitare la retrocessione in Serie C?. Perché la scelta di ruotare la rosa è vitale per i playoff?.? In Breve Aquilani schiererà modulo 3-4-2-1 con Pittarello, Liberali e Alesi in attacco.. Bari punta al 4-3-2-1 con Cerofolini, Maggiore, Artioli e Moncini.. La sfida decisiva per la promozione si giocherà il 12 maggio.. Ciro Polito incrocia il Bari come direttore sportivo del Catanzaro.. Il Ceravolo accoglie il Bari questa sera alle 20:30 per l’ultimo turno della regular season, un appuntamento che chiude il percorso stagionale del Catanzaro prima dell’inizio dei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro-Bari: Aquilani preserva Iemmello in vista dei playoff Notizie correlate Catanzaro-Monza: Aquilani sfida l’urto per il sogno playoffIl Catanzaro affronta oggi alle 15, nello stadio Ceravolo, il Monza in un match decisivo per le ambizioni di playoff. Palermo-Catanzaro: sfida decisiva tra Inzaghi e Aquilani per i playoff? Cosa sapere Palermo e Catanzaro si sfidano oggi al Barbera per la classifica playoff. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Catanzaro, ultima tappa prima dei playoff: al Ceravolo arriva il Bari - PROBABILI FORMAZIONI; Bari, e se si perdesse a Catanzaro? La classifica avulsa con Spezia, Pescara e Reggiana; Bari, continua il silenzio stampa: Longo non parlerà neanche oggi prima dell’Entella; Paparesta: Bari non può essere la squadra B del Napoli, multiproprietà anomalia del nostro calcio. Catanzaro, ultima tappa prima dei playoff: al Ceravolo arriva il Bari – PROBABILI FORMAZIONILa squadra di Aquilani vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi prima della sfida secca del 12 maggio. Iemmello non convocato ... corrieredellacalabria.it Catanzaro-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tvLe ultime notizie in vista della partita della 38ª giornata, ultimo turno della stagione regolare di Serie B, in programma al Ceravolo di Catanzaro alle 20:30 ... baritoday.it Telesveva. . +++SERIE B LIVE: FORMAZIONI UFFICIALI ED ULTIMISSIME DI CATANZARO-BARI – COPPA ITALIA DILETTANTI: BISCEGLIE DOMANI A TERAMO PER LA FINALE NAZIONALE CONTRO IL MONTECCHIO GALLO – SERIE C: CASARANO OSP - facebook.com facebook #LNPB #SerieBKT // 38a gior. Catanzaro-Bari : 26 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7150-l… sscalciobari.it/it/news/7150-l… x.com