A Catania, una lavoratrice ha riportato la frattura di un piede a causa di una buca sulla strada. Nel corso delle operazioni di evacuazione, sono stati segnalati anche allarmi bomba, che hanno richiesto interventi di sicurezza. La presenza di buche nelle vie pubbliche e l’intervento delle autorità per gestire le emergenze hanno creato una situazione complessa e potenzialmente pericolosa per chi si trovava sul posto.

? Domande chiave Come può un allarme bomba trasformarsi in un rischio fisico?. Perché le procedure di evacuazione espongono i lavoratori a nuovi pericoli?. Chi deve rispondere dei danni causati dal degrado stradale costante?. Quali interventi urgenti chiedono i sindacati per mettere in sicurezza l'area?.? In Breve Sindacati UGL chiedono manutenzione urgente per l'intero comparto industriale Simone Summa. I lavoratori hanno atteso oltre due ore all'esterno durante l'ultimo allarme bomba. I segretari Simone Summa, Giovanni Musumeci e Marcello Mandreucci segnalano rischi strutturali. Le criticità viabilistiche e l'oscurità colpiscono migliaia di addetti nel polo logistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, una lavoratrice si frattura il piede: tra buche e allarmi bomba

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