A Catania, nel quartiere Borgo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 29 anni trovato in possesso di oltre 500 grammi di hashish nello scooter. Durante un’operazione di controllo, i militari hanno scoperto la droga e proceduto con l’arresto. L’uomo, di origine straniera, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri contro lo spaccio nel territorio etneo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 29enne di origine straniera con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nel corso di un servizio serale finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e del traffico di droga nel quartiere Borgo. Il controllo lungo viale Fleming. Durante un pattugliamento in abiti civili e a bordo di un’auto con targhe di copertura, i militari hanno notato uno scooter in transito lungo viale Fleming. Alla guida vi era un uomo già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, quartiere Borgo: aveva oltre 500 g di hashish nello scooter, arrestato 29enne

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