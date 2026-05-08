Catania netto 4-1 contro l’Inter Under 23 | dominio etneo a Veronello
Nel match tra Catania e Inter Under 23, la squadra etnea ha vinto per 4-1 a Veronello. La formazione di Toscano ha adottato un sistema che ha messo in difficoltà i giovani nerazzurri. Durante l'incontro sono stati provati tre talenti nati nel 2010, che hanno partecipato al test a Verona. La partita ha visto un dominio netto da parte del Catania, che ha concluso con un risultato favorevole.
? Punti chiave Come ha fatto il modulo di Toscano a smontare l'Inter?. Chi sono i tre giovani talenti del 2010 testati a Veronello?. Quali giocatori in fase di recupero hanno trovato ritmo in campo?. Perché la condizione fisica dei titolari è emersa così chiaramente?.? In Breve Marcatori Ierardi, Cicerelli, Forte e Rolfini; Spinaccè segna per l'Inter Under 23.. Test tattico 3-4-2-1 di Toscano con Bethers, Raimo, Quaini, Di Noia e Celli.. Impiego dei giovani Trimarchi, Finocchiaro e Rafaraci nati nel 20010 a Veronello.. Rientro in campo dei calciatori in recupero Lunetta e Ponsi durante l'amichevole.. Il Catania mette a segno un netto 4-1 contro l’Inter Under 23 nel pomeriggio di Veronello, confermando una forma fisica importante durante questo test amichevole programmato per venerdì 08 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Catania, ritiro a Veronello per i playoff: testa e cuore per provare a vincereIl Catania sceglie la via della concentrazione assoluta per affrontare i playoff: sarà Veronello il quartier generale nella settimana che precederà...
Catania in crisi: ko netto contro il CrotoneABBONATI A DAYITALIANEWS Sconfitta pesante e segnali preoccupanti Il Catania esce sconfitto con un secco 2-0 contro il Crotone, al termine di una...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Argomenti più discussi: Serie D, i verdetti del girone I: il Savoia vola in C, Sancataldese retrocede; Catania, il test amichevole con l'Inter U23 è un successo: 4-1 il risultato.
Catania, poker all’Inter Under 23 nell’amichevole di VeronelloBuone indicazioni per il Catania di Toscano nell’amichevole a porte chiuse contro l’Inter Under 23: gli etnei si impongono 4-1 grazie alle reti di Ierardi, Cicerelli, Forte e Rolfini ... cataniatoday.it
Catania, segnano le punte nel test con l’Inter Under 23E proprio da questo punto di vista arrivano segnali incoraggianti. A segno sono andati infatti gli uomini più attesi del reparto offensivo: Ierardi e Cicerelli nel primo tempo, Forte e Rolfini nella ... goalsicilia.it
Inter-Parma (Ottavi Under 16) - 4 reti "nerazzurre"! - facebook.com facebook
Premesso che sono milanista, trovo GROTTESCA l’indagine milanese sulle presunte designazioni di arbitri favorevoli all’Inter lo scorso anno. Tre sono gli episodi contestati al designatore Rocchi: 1. Avrebbe designato l’arbitro Doveri, ritenuto “poco gradito all’ x.com