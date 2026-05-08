A Catania, un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver minacciato l’ex moglie e aver nascosto circa mezzo chilo di droga nella sua camera da letto. La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione della donna, che ha denunciato comportamenti violenti. Oltre all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato denunciato anche per maltrattamenti.

Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e una denuncia per maltrattamenti in famiglia a Catania. L’operazione è stata avviata dopo la richiesta d’aiuto di una donna, preoccupata per la presenza dell’ex marito sotto casa. L’uomo, un 42enne catanese, è stato trovato in possesso di droga e materiale per il confezionamento, portando così al suo arresto. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una donna ha contattato il Numero Unico di Emergenza, riferendo di sentirsi minacciata dall’ex marito che si trovava sotto la sua abitazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, minaccia l'ex moglie e nasconde mezzo chilo di droga in camera da letto: arrestato un 42enne

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