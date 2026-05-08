Catania caos parcheggi | il M5s denuncia l’aumento delle strisce blu

A Catania, il Movimento 5 Stelle ha segnalato un incremento di dieci stalli blu in via Dalmazia, sollevando dubbi sulla gestione dei parcheggi. Contestualmente, l'azienda di trasporto pubblico ha spiegato che la rimozione delle strisce bianche nei quartieri risponde a specifiche esigenze di traffico e mobilità. La questione dei cambiamenti nell'organizzazione delle aree di sosta ha suscitato discussioni tra cittadini e rappresentanti politici.

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? Punti chiave Perché in via Dalmazia ci sono dieci stalli blu in più?. Come giustifica l'Amts la scomparsa delle strisce bianche nei quartieri?. Quali delibere autorizzano l'aumento dei parcheggi a pagamento segnalato?. Chi deve rispondere della discrepanza tra mappe ufficiali e realtà?.? In Breve I consiglieri Bonaccorsi e Ciancio rilevano 27 stalli blu contro i 17 dichiarati.. Via Dalmazia presenta discrepanze tra dati Amts e sopralluoghi fisici effettuati.. L'opposizione cita l'articolo 7 del Codice della strada e sentenza Cassazione 156782020.. Riduzione strisce bianche tra corso delle Province e via Genova penalizza residenti.. Bonaccorsi e Ciancio presentano due interrogazioni consiliari al Comune di Catania per denunciare l’espansione delle strisce blu nelle zone residenziali e centrali della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, caos parcheggi: il M5s denuncia l’aumento delle strisce blu Notizie correlate Strisce blu a Catania, il M5s attacca: “I parcheggi gratuiti stanno scomparendo”ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentate due interrogazioni in Consiglio comunale CATANIA – I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Graziano... Sarno, Sirica (FdI) contro l'aumento delle strisce bluIl consigliere d'opposizione denuncia la mancanza di pianificazione e definisce l'espansione dei parcheggi a pagamento una "tassa indiretta" sui... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Parcheggio nel caos all’Ospedale San Marco: code infinite sotto il sole davanti alla cassa automatica; Caos viabilità nel Terzo Municipio, la presidente Spampinato chiede un tavolo permanente; Traffico nel caos a Catania, proposta anti-ingorghi per circonvallazione e Tondo Gioeni. NASCE A CATANIA L’ALBO DELLE MEDIATRICI CULTURALI SPECIALIZZATE IN VIOLENZA SULLE DONNE CATANIA – Un nuovo strumento concreto a supporto delle donne migranti vittime di violenza maschile prende vita nel territorio etneo. Grazie al pro - facebook.com facebook