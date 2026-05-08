Catana presidente del collegio sindacale

Camillo Catana Vallemani è stato nominato nuovo presidente del Collegio sindacale di Anconambiente. La nomina è stata comunicata ufficialmente e ora la sua presenza guiderà il collegio nelle funzioni di controllo e supervisione della società. La decisione è stata presa in conformità con le procedure interne e le normative di legge vigenti. La sua nomina sarà efficace a partire dalla data ufficiale comunicata dalle autorità competenti.

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È Camillo Catana Vallemani il nuovo presidente del Collegio sindacale di Anconambiente. Lo ha deciso il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che l’altro ieri ha firmato il decreto di nomina che pone il professionista a capo di un altro organo importante di una società partecipata dall’amministrazione comunale dorica. Un atto senza impegno di spesa per il Comune, visto che Catana ricoprirà il ruolo per conto della società che si occupa del ciclo dei rifiuti di Ancona e di altri comuni della provincia anconetana. L’operazione avviene in un momento molto delicato per Anconambiente e per l’amministrazione stessa, praticamente da due anni a caccia di un via libera sul fronte della trasformazione in società ‘In house’ per la gestione provinciale del settore dei rifiuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Catana presidente del collegio sindacale Notizie correlate Nominato il collegio straordinario sindacale dell'Irca con decreto dell'assessore alle Attività ProduttiveNominato il Collegio Straordinario Sindacale dell’Irca con decreto dell’Assessore alle Attività Produttive Dovendo assicurare la dovuta continuità... Antonio Vergara alla guida del collegio dei geometri salentini: eletto presidenteLECCE – Il collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Lecce ha ufficialmente aperto un nuovo capitolo della sua storia istituzionale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Catana presidente del collegio sindacale; Forum Costruzioni: a Catania innovazione edilizia, sostenibilità e qualità dell’abitare; Galvagno a processo per corruzione, falso e truffa: la difesa chiede il trasferimento a Catania; Processo Naso-Comis: cambia il collegio, tutto rinviato a settembre. Forum Costruzioni: a Catania innovazione edilizia, sostenibilità e qualità dell’abitareDal comfort abitativo all’efficienza energetica, dai CAM ai protocolli CasaClima: progettisti, professionisti e aziende a confronto sul futuro dell’edilizia sostenibile ... edilportale.com ' - 2 Il già presidente del Senato e magistrato e lo scrittore , raccontano la loro impronta alla partecipazione alla manifestazione culturale. facebook