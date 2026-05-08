castrocaro cerca un volto per cosimo i dei medici

A Castrocaro, si sta cercando un attore per interpretare Cosimo I dei Medici in un progetto teatrale. La produzione ha pubblicato un annuncio in cui si richiede la disponibilità per un ruolo specifico, senza indicare ulteriori dettagli sulle caratteristiche richieste. La ricerca si inserisce in un contesto di iniziative culturali dedicate alla storia e alla figura del noto duca fiorentino.

‘AAA cercasi’ è l’invalsa formula utilizzata da chi è alla ricerca di un immobile, di una figura professionale, di un oggetto. Da ieri è anche la combinazione alfabetica impiegata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per lanciare un particolarissimo casting: l’audizione per individuare non un cantante del prossimo Festival Voci Nuove ma l’interprete della figura di Cosimo I dei Medici, colui che volle la costruzione della cittadella. "Non essere intimoriti dalla telecamera, avere dimestichezza con i costumi rinascimentali, ma soprattutto mostrare una certa somiglianza con Cosimo": queste le caratteristiche richieste per individuare il volontario destinato a ricoprire il ruolo del Granduca nei video immersivi dedicati ai centri storici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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