A Castelfranco, il centro culturale Spazio Zephiro ha avviato una raccolta fondi per migliorare l’accessibilità, puntando a ottenere 12 mila euro destinati all’installazione di una nuova doccia. La questione riguarda anche le possibili ripercussioni sulla fruizione dei laboratori di danza e yoga, mentre si discute sulla possibilità di restituire i soldi ai donatori nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.

? Domande chiave Come influenzerà la nuova doccia i laboratori di danza e yoga?. Perché i fondi raccolti potrebbero essere restituiti a tutti i donatori?. Chi deve coprire il restante 60% del budget entro giugno?. Cosa accadrà se la barriera architettonica rimarrà un limite strutturale?.? In Breve Banca delle Terre Venete ha già garantito 2mila euro per il progetto.. Campagna crowdfunding con scadenza entro l'inizio di giugno per il budget totale.. Studio Mtma architetti progetterà nuovi bagni e una doccia per gli utenti.. Spazio Zephiro gestisce oltre 200 corsi per una base di 4 mila soci.. A Castelfranco, Spazio Zephiro ha attivato una raccolta fondi da 12 mila euro per eliminare le barriere architettoniche presso la sua sede in via Sile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco, Spazio Zephiro punta a 12 mila euro per l’accessibilità

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