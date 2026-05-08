Castagne a rischio | agricoltori riuniti a Montella contro il cinipide

In un'assemblea a Montella, gli agricoltori hanno discusso delle minacce alle colture di castagne causate dal cinipide. Si sono concentrati sulla possibile utilità del Torymus sinensis, insetto che potrebbe contrastare il parassita. Durante l'incontro, hanno anche deciso di chiedere sostegni economici alle autorità per affrontare le perdite e le spese legate alla lotta contro il cinipide.

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? Punti chiave Come può il Torymus sinensis fermare l'avanzata del parassita?. Quali misure economiche chiederanno gli agricoltori alle istituzioni?. Perché il rischio di abbandono dei monti minaccia l'economia locale?. Cosa accadrà ai borghi se la produzione di castagne crollasse?.? In Breve Incontro a Montella venerdì 8 maggio alle ore 17:00 presso Villa De Marco.. Maria Tortoriello e Veronica Barbati coordinano le istanze verso le istituzioni regionali.. Antonio De Cristofaro propone l'uso del Torymus sinensis per la lotta biologica.. Il parassita minaccia l'equilibrio idrogeologico e l'economia delle zone interne campane.. Domani, venerdì 8 maggio, gli agricoltori si riuniranno alle ore 17:00 presso Villa De Marco a Montella per affrontare l’emergenza causata dal cinipide del castagno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castagne a rischio: agricoltori riuniti a Montella contro il cinipide Notizie correlate La Turchia di Montella contro il Kosovo, tra identità, talento e ambizioneLa sfida di domani sera rappresenta un’altra occasione per Vincenzo Montella per dare continuità ai risultati e consolidare un progetto che, partita... Foggia: Agricoltori a rischio su SP13, voragini e ponte cedevole.Foggiano a Rischio: Strada Provinciale 13 nel Mirino degli Agricoltori per Condizioni di Incolumità Una crescente ondata di preoccupazione si sta...