Il tennista norvegese ha deciso di partecipare all’Italian Open, preferendo giocare nella capitale italiana rispetto alle condizioni offerte dal torneo di Madrid. Dopo un’uscita anticipata nel torneo spagnolo, l’atleta punta a ritrovare la forma sul campo romano. La scelta di disputare l’evento italiano indica una preferenza per questa competizione, che si svolge sulla terra battuta e rappresenta un momento importante nel calendario di questa fase della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Casper Ruud arriva all’Italian Open con l’obiettivo di mettere da parte la delusione della sua difesa del titolo a Madrid. Il tennista norvegese, rinomato per le sue abilità sulla terra battuta, ha deluso le aspettative uscendo nei quarti di finale contro Alexander Blockx, giovane belga di 21 anni che ha sconfitto Ruud in due set, 6-4, 6-4. Ruud ha affrontato una stagione di terra battuta 2026 segnata da alti e bassi. Un infortunio al polpaccio lo ha costretto a ritirarsi dalla partita degli ottavi di finale al Monte-Carlo, mentre il suo percorso a Madrid ha visto una rimonta drammatica contro Stefanos Tsitsipas, dove è riuscito a salvare due match point per proseguire il suo cammino.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Casper Ruud predilige Roma e rifiuta le condizioni di Madrid per il torneo.

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