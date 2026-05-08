Gianni di Vita e sua figlia Alice sono usciti dal paese di Pietracatella. La decisione è stata comunicata dopo che la nonna è stata ascoltata in relazione al caso ricina. I due hanno lasciato la comunità senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, e la loro partenza è stata confermata dalle autorità locali. La fuga è avvenuta poco dopo le indagini e le attività investigative legate alla vicenda.

Gianni di Vita e sua figlia Alice lasciano il paese di Pietracatella, ufficialmente, per allontanarsi dall’attenzione mediatica. Nel frattempo viene ascoltata la madre 82enne di Gianni di Vita Hannolasciato il paese in silenzio, lontano dalle telecameree dalle domande che da mesi assediano la comunità. Gianni Di Vita e sua figlia Alice non vivono più nella casa della cugina Laura, dove si erano trasferiti dopo il sequestro della loro abitazione nell’ambito dell’inchiesta sull’avvelenamento da ricina costato la vita ad Antonella Di Ielsi e alla giovane Sara Di Vita. Una scelta maturata per sottrarsi alla pressione crescente che ha travolto Pietracatella, piccolo centro del Molise diventato improvvisamente teatro di uno dei casi di cronaca più inquietanti degli ultimi anni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso ricina, padre e figlia maggiore lasciano il paese: ascoltata la nonna

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