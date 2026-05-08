In Molise sono in corso approfondimenti sulla vicenda legata a una torta natalizia contenente ricina. Le autorità stanno interrogando cinque persone sospettate, mentre si cerca di capire perché alcuni familiari abbiano consumato il dolce senza accusare sintomi. La situazione rimane sotto osservazione, con le indagini che si concentrano sui dettagli relativi alla preparazione e alle persone presenti durante la festa.

? Domande chiave Perché altri familiari hanno mangiato la torta senza avere sintomi?. Chi sono i cinque sospettati che gli inquirenti stanno interrogando?. Quali nuovi dettagli ha rivelato il fratello residente in un'altra regione?. Perché Gianni e Alice hanno deciso di lasciare la casa della cugina?.? In Breve Nuove testimonianze del fratello di De Vita contrastano le versioni dei parenti di Campobasso.. Indagini su cinque sospettati includono la cugina Laura Di Vita convocata in Questura.. Gianni e la figlia Alice si sono trasferiti per proteggere la minore dai giornalisti.. Alice deve affrontare l'esame di maturità classica tra poche settimane a Pietracatella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso ricina, indagine sulla torta natalizia: nuove piste in Molise

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