Le indagini sul caso Poggi hanno portato alla luce diari e ricerche effettuate dall’indagato su omicidi, mentre sono stati recuperati i dispositivi elettronici che l’uomo aveva smaltito. Le autorità stanno analizzando i contenuti di questi materiali per capire meglio le sue attività e eventuali collegamenti con i reati investigati. Le ricerche online e i diari rappresentano ora elementi chiave nelle indagini in corso.

? Domande chiave Cosa rivelano i diari e le ricerche online dell'indagato?. Come sono stati recuperati i dispositivi elettronici smaltiti dall'uomo?. Perché il padre di Sempio ha scritto un biglietto ai Carabinieri?. Quale nesso esiste tra le ossessioni digitali e l'aggressione subita?.? In Breve Sempio avrebbe pagato 100 euro per ottenere tre fotografie osé da un'amica.. Perquisizioni effettuate a maggio e settembre 2025 hanno rivelato diari e ricerche violente.. Indagato avrebbe effettuato accessi abusivi al profilo WhatsApp di una donna a Garlasco.. Il padre di Sempio ha inviato un biglietto contestando i Carabinieri.. La Procura di Pavia ha comunicato l’avviso di fine indagine che accusa Andrea Sempio dell’omicidio di Chiara Poggi, dopo la riapertura del caso avvenuta circa diciotto mesi fa a Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: indagini su Sempio, emersi diari e ricerche su omicidi

Garlasco, le foto inedite di Sempio recuperate dopo 18 anni da un hard disk che sembrava compromesso

Notizie correlate

Leggi anche: Sempio e le ossessioni nei suoi appunti su «omicidi e predatori sessuali». I sogni macabri e le ricerche online

Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: “Ha ucciso lui Chiara Poggi”La Procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, chiusa indagine su Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi; Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'; Chiuse le indagini su Andrea Sempio: per i pm è lui l'assassino di Chiara Poggi; Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio: Ha ucciso Chiara con crudeltà. Tg1: Marco Poggi ostile.

Caso Garlasco, procura Pavia chiude indagine: Chiara Poggi ha rifiutato Sempio e lui l'ha uccisaLa difesa del 38enne ha ricevuto l'atto di notifica. L'indagato deve rispondere dell'accusa di omicidio aggravato ... adnkronos.com

Garlasco, chiuse le indagini: su Sempio elementi fortemente indiziariPer i carabinieri il movente dell'omicidio di Chiara Poggi sarebbe legato alla visione del video intimo di lei con Stasi. Per la difesa i soliloqui non sono confessioni. Nota dei legali della famiglia ... rainews.it

Fanpage.it. . Svolta nel caso Garlasco: La Procura di Pavia ha chiuso le indagini, per gli inquirenti è Andrea Sempio ad aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Il movente sarebbe stato individuato in un approccio sessuale respinto. Per l’omicidio di Chiar facebook

Non ho potuto leggere tutto l'articolo di Repubblica ma a quanto pare vi è un'intercettazione di Sempio dove lui si lamenta di aver lasciato sangue a caso Poggi. Se ho capito bene dovrebbe essere quella traccia sopra la 33. #Garlasco. x.com