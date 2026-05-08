Caso Minetti-Cipriani | l’ex partner svela i dettagli sull’Inau

Un nuovo sviluppo nel caso che vede coinvolti l'ex partner e l'Inau riguarda le ragioni per cui l'ente ha vietato i contatti tra la madre e il neonato. Durante gli otto giorni trascorsi in ospedale, sono emersi dettagli riguardanti le dinamiche tra le parti e le decisioni prese dall'istituto. L'ex partner ha fornito ora una versione dei fatti, offrendo chiarimenti su quanto accaduto in quei giorni.

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? Punti chiave Perché l'Inau ha impedito i contatti tra la madre e il neonato?. Cosa è successo realmente durante gli otto giorni in ospedale?. Chi ha preso le decisioni sotto la vecchia amministrazione dell'ente?. Come influirà l'inchiesta amministrativa sull'adozione della famiglia Minetti-Cipriani?.? In Breve Il bambino è rimasto con la madre per otto giorni all'ospedale Pereira Rossell.. L'ex compagno accusa l'Inau di aver negato i contatti alla González Colinet.. L'inchiesta amministrativa riguarda le decisioni della precedente amministrazione dell'ente Inau.. Il procedimento mira a verificare l'iter di adozione della famiglia Minetti-Cipriani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Minetti-Cipriani: l’ex partner svela i dettagli sull’Inau Notizie correlate Caso Minetti-Cipriani: i pm attendono le carte sull’adozione dall’Uruguay, poi la possibile svoltaMilano, 4 maggio 2026 – I primi risultati del lavoro dell’Interpol sul caso Minetti potrebbero arrivare a stretto giro sul tavolo dei magistrati. Caso Minetti: l’ex capo Inau difende l’adozione del minore? Cosa scoprirai Come hanno influito i legami affettivi sulla selezione della coppia? Perché l'Interpol deve ora verificare i documenti dell'ente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caso Minetti, punto in Procura. Scontro su Report, i legali di Cipriani: Falsità; Minetti e Cipriani, i precedenti dimenticati e l’elenco delle feste. L’Interpol indaga in Uruguay; Grazia a Minetti, Giuseppe Cipriani: 'Nessun inganno su adozione'; Caso Minetti, Cipriani: Su Nicole dette falsità per invidia, chiederemo i danni. Le squillo? Nel mio ranch feste normali. Caso Minetti, Cipriani: Su Nicole dette falsità per invidia, chiederemo i danni. Le squillo? Nel mio ranch feste normaliNel merito, però, il figlio del patron dell’Harry’s Bar (celebre locale di lusso a Venezia) non smentisce nulla di quanto scritto dal nostro giornale. A partire dal fatto che il bimbo adottato dalla c ... ilfattoquotidiano.it Caso Minetti, Cipriani: L'adozione è stata legale, Epstein non era mio socioGiuseppe Cipriani, imprenditore della ristorazione di lusso e compagno di Nicole Minetti, rompe il silenzio da Punta del Este, in Uruguay, dove vive. In un'intervista rilasciata dal ranch sudamericano ... tg24.sky.it Caso Minetti, Cipriani: “Su Nicole dette falsità per invidia, chiederemo i danni. Le squillo Nella mia tenuta feste normali” x.com Sigfrido Ranucci da retromarcia su Nordio dopo le allusioni sul ministro nel ranch di Minetti e Cipriani: “Mi copro il capo di cenere”, ma il Guardasigilli vuole trascinare il caso in tribunale Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/05/04/ranucci-nordio-scuse-min - facebook.com facebook