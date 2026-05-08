Caso Minetti-Cipriani | l’ex partner svela i dettagli sull’Inau
Un nuovo sviluppo nel caso che vede coinvolti l'ex partner e l'Inau riguarda le ragioni per cui l'ente ha vietato i contatti tra la madre e il neonato. Durante gli otto giorni trascorsi in ospedale, sono emersi dettagli riguardanti le dinamiche tra le parti e le decisioni prese dall'istituto. L'ex partner ha fornito ora una versione dei fatti, offrendo chiarimenti su quanto accaduto in quei giorni.
? Punti chiave Perché l'Inau ha impedito i contatti tra la madre e il neonato?. Cosa è successo realmente durante gli otto giorni in ospedale?. Chi ha preso le decisioni sotto la vecchia amministrazione dell'ente?. Come influirà l'inchiesta amministrativa sull'adozione della famiglia Minetti-Cipriani?.? In Breve Il bambino è rimasto con la madre per otto giorni all'ospedale Pereira Rossell.. L'ex compagno accusa l'Inau di aver negato i contatti alla González Colinet.. L'inchiesta amministrativa riguarda le decisioni della precedente amministrazione dell'ente Inau.. Il procedimento mira a verificare l'iter di adozione della famiglia Minetti-Cipriani.🔗 Leggi su Ameve.eu
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