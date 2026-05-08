Nel caso FTX, si segnala che il patrimonio di Bankman-Fried è aumentato di 100 miliardi di dollari. Sono state sollevate domande su come abbia previsto il successo di aziende come Anthropic e Cursor. Inoltre, si indaga su quali compagnie nel settore tecnologico abbiano contribuito ai profitti nascosti dell’imprenditore. Le autorità stanno analizzando queste dinamiche per capire i flussi finanziari e le operazioni sottostanti.

? Domande chiave Come ha fatto a prevedere il successo di Anthropic e Cursor?. Quali aziende tecnologiche hanno generato i profitti nascosti di Bankman-Fried?. Perché i suoi investimenti visionari sono stati finanziati con fondi altrui?. Come influenzerà questo scandalo le regole tra crypto e venture capital?.? In Breve Investimento in Anthropic da 500 milioni di dollari con potenziale valore di 80 miliardi.. Quota Cursor del 5% acquistata per 200 mila dollari con valutazione a 60 miliardi.. Esposizione indiretta su SpaceX tramite K5 Global con investimento di 200 milioni di dollari.. Partecipazione del 7,6% in Robinhood acquisita per 648 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso FTX: il patrimonio di Bankman-Fried sale di 100 miliardi

FTX sold its Cursor stake for $200,000 in 2023. It would be worth $3 billion today

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