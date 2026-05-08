La visita del Papa ha provocato un rinvio negli interrogatori dei medici coinvolti nel caso di Domenico, un giovane sottoposto a intervento chirurgico. I chirurghi sospettati, chiamati a rispondere delle decisioni prese durante l'operazione, devono ancora essere ascoltati in tribunale. La decisione di posticipare le udienze è stata presa per rispettare gli impegni ufficiali del pontefice. La data degli interrogatori sarà fissata in seguito.

? Punti chiave Perché la visita del Papa ha bloccato gli interrogatori dei medici?. Chi sono i chirurghi sospettati per l'intervento fallito su Domenico?. Come possono i medici operare ancora in altre strutture sanitarie?. Perché la famiglia contesta la decisione del magistrato Sorrentino?.? In Breve Interrogatori per i medici Oppido e Bergonzoni rimandati al 21 maggio.. Avvocato Petruzzi contesta l'attività clinica dei medici presso Monaldi e altre strutture.. Patrizia Mercolino incontra Leone XIV al Duomo di Napoli con il piccolo Domenico.. Evento religioso a Napoli causa lo spostamento delle procedure del magistrato Sorrentino.. Domani a Napoli Patrizia Mercolino incontrerà Leone XIV presso il Duomo per un colloquio con il Pontefice insieme al piccolo Domenico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Domenico: la visita del Papa slitta gli interrogatori dei medici

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