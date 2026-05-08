Casertana-Salernitana si va verso il sold out Richiesta ufficiale per i play off Apriamo la Curva Nord

In città cresce l’attesa per l’incontro di calcio tra Casertana e Salernitana, in programma il 10 maggio 2026 allo stadio Alberto Pinto. La richiesta ufficiale è di aprire la Curva Nord per permettere l’ingresso di più tifosi, mentre i biglietti stanno andando esauriti rapidamente. La partita si avvicina e il pubblico si prepara a sostenere le proprie squadre in una sfida valida per i playoff.

Sale l’attesa in città per la sfida play-off tra Casertana e Salernitana, in programma il 10 maggio 2026 allo stadio Stadio Alberto Pinto. In vista del match, l’avvocato Pasquale Napoletano ha inoltrato un’istanza ufficiale alla Questura di Caserta e alla società rossoblù chiedendo l’apertura.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Sorpresa, è tornato l’entusiasmo. Curva Nord sold-out, si punta ai 5milaL’Ancona in finale di Coppa Italia sabato al Del Conero sta risvegliando antichi entusiasmi.

E' ufficiale: la gara playoff Casertana-Salernitana cambia orarioCasertana-Salernitana cambia orario: non più alle ore 20, come da palinsesto, ma un'ora dopo, alle 21, per “allontanarla” il più possibile dalla...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Casertana-Salernitana, caccia ai biglietti per i playoff: andata a Caserta e ritorno a Salerno, tutte le informazioni; Playoff Serie C 2025/26, primo turno nazionale: Casertana-Salernitana; Casertana-Salernitana, il destino regala subito il derby: playoff ad alta tensione; Salernitana, sarà derby con la Casertana nei playoff: il 10 e il 13 andata e ritorno.

E' ufficiale: la gara playoff Casertana-Salernitana cambia orarioSi giocherà allo stadio Pinto alle ore 21 e non più alle 20, allo scopo di evitare la sovrapposizione con Juve Caserta-Montecatini, gara 2 dei quaeti di finale di basket ... salernotoday.it

Casertana-Salernitana, è subito derby ai playoffCasertana-Salernitana: è subito derby nel primo turno della fase nazionale dei playoff. La sorte ha deciso l'incrocio tra i due club storicamente rivali in Campania. L'andata ... ilmattino.it

PRIMO TURNO NAZIONALE PLAYOFF SERIE C Salernitana VS Casertana Andata Domenica 10 maggio Ore 21:00 Stadio Alberto Pinto Diretta TV su LiraTV - canale 18 Ritorno Mercoledì 13 maggio Ore 20:45 Stadio Arechi Diretta facebook