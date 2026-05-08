Casale piano dell’opposizione | censimento per l’emergenza affitti

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Casale, il piano presentato dall’opposizione prevede un censimento degli immobili sfitti con l’obiettivo di affrontare l’emergenza affitti. La misura mira a individuare le case vuote e a favorire eventuali interventi per aumentare l’offerta di alloggi disponibili. Molti proprietari scelgono di non affittare le proprie proprietà, preferendo lasciarle vuote, senza motivi ufficiali dichiarati.

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? Punti chiave Come può un censimento degli immobili sfitti abbassare i prezzi?. Perché molti proprietari preferiscono lasciare le case vuote invece di affittare?. Chi beneficerà del nuovo tavolo di confronto tra proprietari e inquilini?. Cosa rischia il centro storico se giovani e lavoratori non trovano casa?.? In Breve Censimento alloggi sfitti e mappatura offerta per contrastare scarsità immobili a Casale.. Recupero edifici inutilizzati e gestione morosità per famiglie residenti in alloggi ERP.. Istituzione Tavolo Comunale con proprietari e inquilini ispirato al modello di Alessandria.. Rischio svuotamento centri storici e quartieri per giovani e lavoratori casalesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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