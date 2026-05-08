Cartellone contro l’aborto l’affondo di AVS | Benevento non può ripiombare nel Medioevo

Un cartellone pubblicitario è stato affisso questa mattina vicino all’ingresso di Benevento, in una zona molto trafficata e vicina all’ospedale. L’Associazione Vita e Salute ha commentato l’accaduto, definendo l’installazione come un “affondo contro l’aborto”. La questione ha suscitato reazioni nella città, dove si discute di libertà di scelta e rispetto delle normative vigenti. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito pubblico sulla tutela dei diritti riproduttivi.

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Non possiamo tacere dinanzi al cartellone pubblicitario apparso queste mattine in corrispondenza di una rotonda di ingresso alla città di Benevento, in una zona molto trafficata e vicina all’Ospedale. – così in una nota Annamaria Mollica di AVS. Non è la prima volta che simili “crociate”, evocanti il Medioevo, praticano un terrorismo psicologico nei confronti di donne che arrivano ad esercitare un proprio diritto, compiendo una scelta dolorosa e lacerante vissuta sulla propria pelle. Fino a qualche anno fa, il CAV (Centro di aiuto alla vita), a dispetto della legge, esercitava la propria propaganda presso l’Ospedale “Rummo” di Benevento nel...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cartellone contro l’aborto, l’affondo di AVS: “Benevento non può ripiombare nel Medioevo” Notizie correlate Megna (AVS): “Solidarietà ai veterinari dell’ASL di Benevento, violenza contro i sanitari è una ferita per tutti”Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimiamo piena solidarietà ai medici veterinari della ASL Benevento, che da quanto appreso da recenti notizie stampa,... Un tuffo nel Medioevo tra calici di Famoso e Sangiovese: la degustazione nel piccolo borgoIl piccolo borgo rurale risale al medioevo: rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di...