A partire da venerdì 8 maggio, via Cavour a Carrara diventerà a senso unico e saranno introdotti divieti di sosta in alcune zone riservate ai residenti. La modifica riguarda anche i percorsi degli autobus di linea, che verranno riorganizzati di conseguenza. Le nuove disposizioni interesseranno principalmente le aree centrali della città e alcune vie limitrofe, con l’obiettivo di regolamentare il traffico e migliorare la circolazione.

? Domande chiave Come cambieranno i percorsi degli autobus di linea in città?. Dove sono previsti i nuovi divieti di sosta per i residenti?. Quali sono le nuove regole di precedenza agli incroci coinvolti?. Perché il Comune ha deciso di anticipare i lavori di venerdì?.? In Breve Divieto transito via Cavour tra via Carriona e Corso Rosselli dalle 8 alle 15.. Nuovo senso unico verso Massa e Sarzana per lavori Canal del Rio.. Chiusura salita San Ceccardo prevista per martedì 12 maggio.. Divieto sosta in via Montia civico 65 e incrocio via Cavour.. Dalle ore 14 di venerdì 8 maggio la viabilità in via Cavour a Carrara subirà una trasformazione radicale con l’introduzione del senso unico verso Massa e Sarzana nel tratto tra Corso Rosselli e via Carriona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara, via Cavour cambia: senso unico e divieti da venerdì 8 maggio

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