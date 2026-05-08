A Carpineto Romano, i Carabinieri sono intervenuti nei mercati locali per garantire la sicurezza degli anziani, spesso bersaglio di truffe. Le forze dell’ordine hanno spiegato come i truffatori individuano le vittime tra le bancarelle e quali stratagemmi usano, come falsi incidenti stradali, per sottrarre denaro. Le autorità hanno rafforzato i controlli in zona per prevenire questi episodi.

? Punti chiave Come riconoscono i truffatori le vittime tra i banchi del mercato?. Quali falsi incidenti stradali vengono usati per rubare denaro?. Perché i criminali simulano fughe di gas nei condomini?. Come funziona il nuovo sistema digitale per segnalare le truffe?.? In Breve Circa sessanta persone hanno partecipato all'incontro presso il mercato di Carpineto Romano.. L'attività di sensibilizzazione è durata tre ore tra le vie del borgo.. I militari hanno illustrato truffe basate su finti incidenti stradali o fughe di gas.. Il progetto #PossiamoAiutarvi è accessibile tramite QR-Code sul materiale informativo distribuito.. I Carabinieri della stazione di Carpineto Romano hanno occupato i banchi del mercato rionale questa mattina per proteggere gli anziani dai malviventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carpineto Romano: i Carabinieri tra i banchi per proteggere gli anziani

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