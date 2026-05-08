Carovana nel tempo Senza soste L’epopea dei Nomadi è al Civico

Una nuova mostra al Civico ripercorre la storia della band emiliana, nota per il suo stile di musica legato al viaggio e alla mobilità. L’esposizione mette in evidenza fotografie, oggetti e documenti che raccontano gli oltre cinquant’anni di attività della formazione, senza mai interrompere il filo narrativo delle loro tappe più significative. Il percorso espositivo si concentra sulla continuità e sull’evoluzione di un gruppo che ha attraversato diverse epoche senza perdere la propria identità musicale.

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Le radici della musica emiliana affondano in un’idea di viaggio che non prevede soste, una carovana che attraversa i decenni senza mai perdere la propria bussola identitaria. È la storia dei Nomadi, una realtà che ha superato la soglia dei sessant’anni di attività restando, per distacco, la band più longeva del panorama italiano. Questo lungo cammino fa tappa stasera alle 21 sul palco del Teatro Civico, portando in dote un nuovo capitolo live che rompe un silenzio discografico dal vivo durato dieci anni. Tutto ebbe inizio nel 1963, tra le province di Modena e Reggio Emilia, dall’incontro tra Beppe Carletti e l’indimenticato Augusto Daolio. Da quel momento, il gruppo ha costruito una discografia monumentale che conta oggi 52 lavori tra album in studio, raccolte e registrazioni dal vivo, superando la cifra record di 15.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carovana nel tempo. Senza soste. L’epopea dei Nomadi è al Civico Notizie correlate Tirata choc di 27 ore al volante senza soste: camionista nei guai in SvizzeraUna tirata di oltre 27 ore consecutive al volante del suo autoarticolato, senza pause. VIDEO/ A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi, proteste e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Carovana nel tempo. Senza soste. L’epopea dei Nomadi è al Civico; Non c’è pace senza lavoro, né lavoro senza pace; A Cattolica sfilano i gioielli su quattro ruote d’Europa: arriva l’Adriatica Classic Cars; Le regine d’epoca del Terre di Canossa Rally fanno tappa alla Spezia. Carovana nel tempo. Senza soste. L’epopea dei Nomadi è al CivicoLe radici della musica emiliana affondano in un’idea di viaggio che non prevede soste, una carovana che attraversa ... lanazione.it La Carovana teatrale attraversa i borghi del territorio calabrese con spettacoli, laboratori e drammaturgia contemporanea - facebook.com facebook