Carichi di lavoro inaccettabili | corrieri Amazon in sciopero
I corrieri di Amazon a Pisa hanno deciso di scioperare il 11 maggio, annunciando un'astensione di due ore alla fine del turno di lavoro. La protesta coinvolge tutto il personale di distribuzione e è stata comunicata dai sindacati Fit Cgil Pisa, Fit Cisl Toscana e Uil Trasporti Pisa. La decisione deriva da accuse di carichi di lavoro considerati inaccettabili.
Incrociano le braccia i corrieri Amazon di Pisa. Lo hanno annunciato i sindacati Fit Cgil Pisa, Fit Cisl Toscana e Uil trasporti Pisa, per un'astensione di 2 ore a fine turno per tutto il personale di distribuzione nel giorno 11 maggio. "Questa mobilitazione nasce dall'esasperazione di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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