Carichi di lavoro inaccettabili | corrieri Amazon in sciopero

I corrieri di Amazon a Pisa hanno deciso di scioperare il 11 maggio, annunciando un'astensione di due ore alla fine del turno di lavoro. La protesta coinvolge tutto il personale di distribuzione e è stata comunicata dai sindacati Fit Cgil Pisa, Fit Cisl Toscana e Uil Trasporti Pisa. La decisione deriva da accuse di carichi di lavoro considerati inaccettabili.

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