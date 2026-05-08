Carezze proibite alla cugina di 16 anni che ospitava per le feste | condannato per violenza sessuale

Un uomo è stato condannato per violenza sessuale dopo che la cugina di 16 anni, con cui aveva passato una notte, lo ha accusato di averla toccata e palpeggiata il seno nel letto matrimoniale. La vicenda si è verificata ad Ancona, dove la ragazza era ospite durante le festività. La testimonianza della minorenne ha portato alla condanna dell’uomo, che ora dovrà affrontare le conseguenze legali delle accuse.

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ANCONA – Passa la notte dal cugino e poi lo accusa di aver allungato le mani palpeggiandole il seno, nel letto matrimoniale dove dormivano insieme. Un uomo di 36 anni, di Falconara, ieri è stato condannato per violenza sessuale su minore: un anno e sei mesi con pena sospesa ma subordinata a.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Condannato a 6 anni per violenza sessuale aggravata identificato a Porto Torres, era partito per le vacanzeUn arresto per violenza sessuale aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso lo scalo marittimo di Porto... Violenza sessuale sulla figlia di 9 anni, il padre condannato a 18 anni e 4 mesiÈ stata emessa la sentenza contro il padre accusato di violenze ripetute e continuate sulla figlia: l'uomo, un trentottenne di un paese della... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Carezze proibite alla cugina di 16 anni che ospitava per le feste: condannato per violenza sessuale; Falconara, carezze proibite sotto le coperte: incubo a 16 anni, il cugino condannato ad un anno e mezzo; Falconara condannato il cugino | violenza sessuale su una 16enne. È un paese l'Italia dove un muro divide a metà La ricchezza piu assurda della solita merda Coppie gay dalle coppie normali È un paese l'Italia… che rimane fra i pali Come Zoff! È un paese l'Italia di ragazze stuprate Dalle carezze di un branco cresciuto Dentro facebook