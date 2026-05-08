Un’associazione di consumatori ha presentato una richiesta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardo ai prezzi dei carburanti in Basilicata. La denuncia si concentra sul fatto che, nonostante i giacimenti di petrolio presenti nella regione, i prezzi alla pompa risultano ancora elevati. Viene inoltre evidenziato come il costo del carburante influenzi i costi di produzione nel settore agricolo locale.

? Domande chiave Perché i prezzi in Basilicata restano alti nonostante i giacimenti locali?. Come influisce il caro carburante sulla produzione agricola lucana?. Chi deve intervenire per garantire trasparenza sui prezzi alla pompa?. Quali misure proporrà la Regione per aiutare i pendolari lucani?.? In Breve Rocco Pepe firma l'ordine del giorno per il gruppo Area Civica Progetto Civico.. Prezzi elevati nonostante la presenza di giacimenti petroliferi in Basilicata.. Rincari colpiscono settori agricolo e logistico con impatti sulla competitività regionale.. Proposta incentivi regionali per acquisto veicoli a basse emissioni in Basilicata.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti: richiesta all’Antitrust per i prezzi in Basilicata

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