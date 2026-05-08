Carburanti prezzi oggi in calo | sale solo la benzina in autostrada

Questa mattina i prezzi dei carburanti, tra cui benzina, gasolio, Gpl e metano, sono diminuiti rispetto alle settimane precedenti, dopo due cali consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati e vari tagli sui prezzi consigliati da parte dei principali marchi. Tuttavia, la benzina in autostrada ha registrato un aumento rispetto ai giorni scorsi. I listini dei carburanti continuano a mostrare variazioni quotidiane, influenzate dalle oscillazioni di mercato.

(Adnkronos) – Scendono questa mattina i prezzi di benzina, gasolio, Gpl e metano, dopo i due scivoloni consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati e i tagli registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Questa mattina 8 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,934 eurolitro (-3 millesimi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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