Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato un elenco aggiornato dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio della Puglia. L’elenco include i prezzi praticati in diversi distributori della regione, consultabili tramite il link fornito. La tabella permette di confrontare facilmente le tariffe applicate nelle varie località pugliesi. La lista si riferisce ai dati raccolti recentemente e aggiornati al momento.

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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi,consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Carburanti, taglio accise fino al 22 maggio ma in due tempi: cos’è successo e cosa sapere; Carburanti: bene il taglio delle accise, con un risparmio di 14,60 euro ad automobilista in 20 giorni. Ma non basta!; Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI; Taglio accise sui carburanti prorogato, ma con differenze tra benzina e gasolio per 21 giorni: cosa cambia. Carburanti, taglio accise fino al 22 maggio ma in due tempi: cos’è successo e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, taglio accise fino al 22 maggio ma in due tempi: cos’è successo e cosa sapere ... tg24.sky.it Carburante e voli, allarme globale: l’analisi di Toscana Aeroporti sulla situazione a Pisa e a FirenzeTra rincari, timori di tagli e rischi per la stagione estiva (anche in Sardegna), gli scali toscani restano operativi. Almeno al momento nessuna cancellazione e rifornimenti regolari ... lanazione.it #GdiF #Bologna contrasto alle speculazioni sui prezzi dei carburanti. Intensificati i controlli a tutela dei consumatori e riscontrate irregolarità in materia di trasparenza dei prezzi. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere facebook La guerra all'Iran fa bene ai guadagni delle compagnie petrolifere negli Stati Uniti, che stanno esportando più carburanti. Meno contenti, invece, sono i consumatori: i prezzi della benzina sono ai massimi da quattro anni e le scorte di gasolio ai minimi. x.com