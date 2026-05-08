Carabinieri | ‘anomalie nell’intreccio tra Sempio e famiglia Poggi’

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno segnalato alcune anomalie riscontrate nell’intreccio tra Sempio e la famiglia Poggi, come riportato in una sezione dell’annotazione finale del loro rapporto. La comunicazione si concentra su aspetti specifici delle relazioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli. La nota è stata redatta al termine delle indagini condotte nel corso delle ultime settimane.

Da intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara Poggi “emerge chiaramente come vi sia certamente una commistione tra le versioni della famiglia Poggi e quelle indotte dal fronte Sempio”, rappresentato anche dall’avvocata Angela Taccia. Ovvero una “situazione di anomalia nell’intreccio tra indagato e famiglia Poggi”. Si tratta dei passaggi dell’informativa in cui gli investigatori segnalano una “modificazione” delle testimonianze rese da Marco Poggi nel verbale del 20 maggio 2025 rispetto a quelle rese “nell’arco di 18 anni e confermate fino a due mesi prima”. E parlano del suo “atteggiamento oppositivo” e della sua “difesa d’ufficio di Andrea Sempio”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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