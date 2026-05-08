Durante il suo intervento sul palco del Lux Tour a Londra, la modella e cantante ha condiviso di aver smesso di provare imbarazzo nel parlare delle sue relazioni amorose e ha affermato di aver capito che nessuno può definirsi completamente eterosessuale. Queste dichiarazioni sono state fatte nel corso di un momento di confronto con Rosalía, durante il quale ha anche parlato della sua identità e delle sue esperienze personali.

Nel 2022 Delevingne ha reso pubblica la sua love story con la cantante britannica Leah Mason, nota come Minke. Le due si conoscevano dai tempi dell'adolescenza (frequentavano lo stesso college nell'Hampshire) ma poi si erano perse di vista. La reunion, tanti anni dopo, a un concerto di Alanis Morissette. Ora Cara, parlando con Rosalía, si è lasciata andare a rare dichiarazioni sul loro rapporto: «Ora sono impegnata in una relazione seria. Prima mi piaceva sempre essere quella dominante, mi piaceva avere il controllo. Avevo paura di essere sottomessa perché non volevo ricevere amore. Ma adesso credo di essere pronta». In un'altra occasione, tempo fa, Cara aveva rivelato che che Minke l'aveva aiutata a rimanere sulla strada della sobrietà.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cara Delevingne: «Ho smesso di vergognarmi di chi amo. E ho capito che nessuno è davvero completamente etero»

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