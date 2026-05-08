Capri è polemica sui posti in barca | Regolamento-trappola per favorire gli amici

Da ilmattino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una “trappola burocratica” per far avere i posti barca solo agli amici degli amici. Tre imprenditori di Capri all’attacco di una procedura, un regolamento approvato dal Consiglio comunale e che il sindaco Paolo Falco definisce subito «assolutamente corretto». A Capri, si sa, il posto barca è come un garage in piazza Navona a Roma. Lo vogliono tutti, lo desiderano tutti, lo sognano tutti. Ma non tutti lo possono avere perché non sono tantissimi e, soprattutto perché da quando è scoppiata la febbre del giro in barca con i turisti, il posto barca vale tanto oro quanto pesa; anzi, a sentire qualche addetto al servizio, anche molto di più. E allora ecco la guerra.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Capri, è polemica sui posti in barca: «Regolamento-trappola per favorire gli amici»

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