Il percorso verso il titolo di Capitale italiana della cultura 2028 prosegue, anche dopo la nomina della città vincitrice. Il Ministero sostiene le finaliste e lavora per realizzare alcuni dei progetti annunciati. Tra queste, uno dei programmi è in fase di avvio e si prepara a essere attuato nei prossimi mesi. La presenza di iniziative concrete dimostra l’impegno a promuovere il patrimonio culturale del paese.

Il percorso della Capitale italiana della cultura 2028 non si ferma con la scelta della città vincitrice. Anche Forlì, tra le dieci finaliste del bando nazionale, entra infatti nel progetto ‘Cantiere Città’, il programma promosso dal Ministero della Cultura insieme alla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali per trasformare le candidature in opportunità concrete di crescita territoriale. L’iniziativa punta a valorizzare il lavoro svolto dalle amministrazioni che hanno partecipato alla selezione, consolidando idee, reti e progettualità nate attorno ai dossier di candidatura. Oltre a Forlì il programma coinvolge la vincitrice del titolo, Ancona, Anagni, Catania, Colle di Val d’Elsa, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale, ecco il ’cantiere’. Ministero al fianco delle finaliste. Uno dei progetti vedrà la luce

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