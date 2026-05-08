Capanne Corre anche per conoscere l’autismo

A Capanne si svolge una marcia ludico-motoria con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle neurodivergenze, in particolare sull’autismo. La manifestazione, aperta a tutti, mira a coinvolgere la comunità attraverso attività sportive e momenti di confronto. L’evento si terrà nel paesaggio locale e prevede vari percorsi adatti a diverse fasce d’età, con l’intento di favorire l’informazione e l’inclusione.

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CAPANNE Una marcia ludico-motoria per promuovere la consapevolezza sulle neurodivergenze. E’ in programma domenica 10 maggio a Capanne quando torna la quarantaseiesima edizione di " Capanne Corre ", storica manifestazione organizzata dalla Podistica Capannese "Il Girasole" e patrocinata dal Comune di Montopoli. Quest’anno l’evento rinnova il suo forte impegno sociale ospitando la quinta Camminata per l’autismo, una marcia ludico-motoria di 3 chilometri aperta a tutti. L’iniziativa si pone l’obiettivo di "camminare insieme verso la consapevolezza", sensibilizzando la cittadinanza sul tema dell’autismo e delle neurodivergenze in un clima di inclusione, sport e festa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Capanne Corre" anche per conoscere l’autismo DI-VERSI | Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo (2 aprile) Notizie correlate Come conoscere davvero l'autismo, l'importanza di combattere etichette e pregiudizi: "Siamo diversi come tutti, non speciali"Il tema è stato affrontato nel corso di un convegno organizzato dall'aps Controvento. "Balze e Capanne non collegate"Sos da parte della Pro Loco di Capanne di Verghereto sullo stato "pietoso" delle strade del territorio di Capanne, Balze e dintorni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Capanne Corre anche per conoscere l’autismo; Capanne Corre: sport e inclusione per promuovere la consapevolezza sulle neurodivergenze; 'Capanne Corre' torna con la 46esima edizione: una camminata per la consapevolezza sulle neurodivergenze; capanne corre 26. Capanne Corre anche per conoscere l’autismoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it 'Capanne Corre' torna con la 46esima edizione: una camminata per la consapevolezza sulle neurodivergenzeÈ in programma domenica 10 maggio, la marcia ludico-motoria di 3 km per promuovere la consapevolezza sulle neurodivergenze. Torna con l’edizione numero 46 ... gonews.it CAPANNE CORRE Domenica 10 Maggio torna l'appuntamento con lo sport e la solidarietà con la 46ª edizione di "Capanne Corre" e la 5ª Camminata per l’Autismo. Un evento organizzato dalla podistica capannese, con il patrocinio del Comune di Mo - facebook.com facebook