Nel Lazio, si registrano blocchi sulla GRA e incidenti sulla Pontina. A Pavona, uno scontro ha causato la chiusura di alcuni tratti della strada, creando disagi e code. Sul GRA, le auto rallentano notevolmente in direzione di Fiumicino, con lunghe file e difficoltà di circolazione. La situazione ha portato a congestioni e rallentamenti nelle principali arterie dell'area metropolitana.

? Punti chiave Quali tratti della Pontina sono attualmente bloccati dall'incidente a Pavona?. Come influisce il caos sul GRA sulla percorrenza verso Fiumicino?. Quali sono le alternative per evitare la congestione sulla via Appia?. Dove si concentrano i rallentamenti sulla Colombo in direzione Ostia?.? In Breve Rallentamenti su Via Appia tra Velletri, Genzano e Albano in entrambi i sensi.. Incidente a Pavona in via del Mare con code verso Pomezia Sud.. Congestione su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede.. Dati Astral infomobilità aggiornati alle ore 17:25 di venerdì 08 maggio 2026.. Il traffico nel Lazio subisce forti rallentamenti questo venerdì 08 maggio 2026, con code estese sul Grande Raccordo Anulare e incidenti che bloccano la statale Pontina tra Pomezia e Latina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Lazio: blocchi sul GRA e incidenti sulla Pontina

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