Cane trovato agonizzante in strada a Marano Borrelli | Ha microchip i proprietari vengano perseguiti

Un cane di circa cinque anni, una pitbull, è stato trovato in condizioni critiche in una strada di Marano. È stato soccorso da una volontaria e dai carabinieri, che lo hanno portato in un ospedale veterinario. Il cane è dotato di microchip e si cerca di rintracciare i proprietari, ai quali viene contestata la possibilità di essere perseguiti. La vicenda ha suscitato l'interesse delle autorità locali.

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