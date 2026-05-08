Cane trovato agonizzante in strada a Marano Borrelli | Ha microchip i proprietari vengano perseguiti

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cane di circa cinque anni, una pitbull, è stato trovato in condizioni critiche in una strada di Marano. È stato soccorso da una volontaria e dai carabinieri, che lo hanno portato in un ospedale veterinario. Il cane è dotato di microchip e si cerca di rintracciare i proprietari, ai quali viene contestata la possibilità di essere perseguiti. La vicenda ha suscitato l'interesse delle autorità locali.

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Il cane, una pitbull di circa 5 anni, è stata salvata da una volontaria e dai carabinieri e trasportata in ospedale. Il deputato Borrelli ha chiesto che i proprietari vengano perseguiti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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