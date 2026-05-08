Campo sportivo Completamento dei lavori

Sono quasi terminati i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del campo sportivo. Le operazioni, iniziate alcuni mesi fa, sono ora in fase finale, con il completamento delle ultime rifiniture e verifiche. La riqualificazione ha riguardato interventi su superfici, strutture e impianti, con l’obiettivo di rendere l’area più funzionale e sicura per gli utenti. La consegna è prevista nelle prossime settimane.

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Sono in fase conclusiva gli importanti lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del campo sportivo Romano Signorini, un intervento atteso e significativo per tutte le realtà sportive e associative che vivono quotidianamente questo spazio come luogo di incontro, crescita e condivisione. L’opera, per un investimento complessivo di circa 400.000 euro, ha interessato numerosi ambiti della struttura con l’obiettivo di migliorare la funzionalità, la sicurezza e l’accessibilità dell’impianto sportivo. Tra gli interventi realizzati figurano la completa riqualificazione dei 4 spogliatoi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione del locale infermeria e del locale magazzino, oltre al rifacimento totale degli impianti elettrici e idrici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campo sportivo. Completamento dei lavori Due milioni di euro per il completamento dei lavori allo stadio di Sedico Notizie correlate Adrano, verso il completamento dei lavori su via Vittorio EmanueleIl completamento di quest’opera è considerato prioritario in quanto Via Vittorio Emanuele rappresenta uno snodo cruciale per lo snellimento del... Campo sportivo di Vacchereccia. Via ai lavoriLa Giunta comunale di San Giovanni ha dato il via al percorso per la riqualificazione e la nuova gestione del campo da calcio di Vacchereccia,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campo sportivo. Completamento dei lavori; Campo sportivo di San Giusto, partiti i lavori per le tribune. Ospiterà le gare dello Scandicci; Finanziato con 2.000.000 di euro il completamento dello stadio di Sedico. Assessore Bond: Necessario sostenere progetti che abbiano ricadute reali sui territori; Centro sportivo Gaiofana. Il Comune riprende i lavori. Campo sportivo : Siamo al lavoro per lo spazio a VellanoNessuna promessa tradita né disinteresse ma un impegno portato avanti nel tempo. Rigiardo al campo sportivo di Vellano, l’amministrazione ... lanazione.it Bono, al via i lavori di completamento del campo sportivoLavori di completamento, manutenzione ed efficientamento del campo sportivo comunale di Bono. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas è benificiaria di un finanziamento da parte ... unionesarda.it Inaugurazione Campo Sportivo! Un momento importante per tutta la comunità Vi aspettiamo Sabato 9 Maggio per celebrare insieme l’apertura del campo sportivo comunale di Pellegrino Parmense dopo i lavori di riqualificazione. Ore 16.00 Taglio del - facebook.com facebook