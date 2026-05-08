In Italia, si stima che solo il 10% dei casi di carcinoma ovarico venga diagnosticato in fase precoce. La difficoltà nel riconoscere i sintomi e l'assenza di strumenti di screening efficaci contribuiscono a questa bassa percentuale. La diagnosi avviene spesso in stadi avanzati, influendo sulla prognosi delle pazienti. Questi dati sono stati presentati durante un intervento dedicato alla patologia oncologica ovarica.

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "In patologie oncologiche come il carcinoma ovarico, dove la diagnosi spesso arriva tardi, solo il 10% delle dei tumori vengono presi in tempo, nella fase precoce, e anche se abbiamo oggi una sopravvivenza discreta, del 43%, per noi Istituzioni e per noi medici non deve bastare. Inoltre, la diagnosi di questo tumore spesso è occasionale ed è affidata ai ginecologi che durante i controlli di routine devono essere bravi a riconoscere il problema tramite l'ecografia". Lo ha detto Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta al convegno organizzato al ministero della Salute in occasione della Giornata mondiale del tumore ovarico che si celebra oggi, 8 maggio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campitiello: "Solo 10% casi carcinoma ovarico diagnosticato per tempo"

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