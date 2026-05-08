Campi Flegrei il suolo continua a sollevarsi di 1 centimetro al mese Ad aprile 315 terremoti | i dati dell'Ingv

A aprile 2026, i Campi Flegrei hanno registrato un sollevamento del suolo di circa un centimetro al mese, secondo il bollettino pubblicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nel corso dello stesso mese sono stati rilevati complessivamente 315 terremoti nella zona, dati che vengono costantemente monitorati dall’ente per valutare l’evoluzione dell’attività vulcanica.

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L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato il bollettino mensile di monitoraggio dei Campi Flegrei, relativo ad aprile 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it CAMPI FLEGREI: Il suolo sale ancora! Dati INGV Notizie correlate Campi Flegrei, il nuovo studio Ingv: come la pioggia influenza terremoti e pressione del suoloL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in un nuovo studio, ha analizzato il modo in cui la pioggia influenza il rilascio dei fluidi... Campi Flegrei, meno terremoti e rallenta il sollevamento del suolo: i dati del bollettino settimanaleNel bollettino settimanale 13 terremoti registrati e ulteriore rallentamento del sollevamento del suolo, confermato il trend geochimico in aumento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campi Flegrei, bradisismo stabile con velocità di sollevamento del suolo di 10 mm al mese: il bollettino INGV; Campi Flegrei, il bollettino conferma rallentamento della deformazione del suolo; Campi Flegrei, continua il sollevamento del suolo; Situazione stabile ai Campi Flegrei: il bollettino INGV conferma il sollevamento del suolo a 10 mm/mese. Campi Flegrei, il suolo continua a sollevarsi di 1 centimetro al mese. Ad aprile 315 terremoti: i dati dell’IngvL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato il bollettino mensile di monitoraggio dei Campi Flegrei, relativo ad aprile 2026 ... fanpage.it Campi Flegrei, i geologi: Studi sui suoli, o intervenire sugli edifici sarà inutileIl presidente dell’ordine dei geologi della Campania Lorenzo Benedetto è intervenuto a Terremoti d’Italia: La prevenzione reale si costruisce con la conoscenza del territorio ... napolitoday.it Campi Flegrei - facebook.com facebook