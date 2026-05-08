Campi Flegrei il suolo continua a sollevarsi di 1 centimetro al mese Ad aprile 315 terremoti | i dati dell'Ingv
A aprile 2026, i Campi Flegrei hanno registrato un sollevamento del suolo di circa un centimetro al mese, secondo il bollettino pubblicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nel corso dello stesso mese sono stati rilevati complessivamente 315 terremoti nella zona, dati che vengono costantemente monitorati dall’ente per valutare l’evoluzione dell’attività vulcanica.
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato il bollettino mensile di monitoraggio dei Campi Flegrei, relativo ad aprile 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
CAMPI FLEGREI: Il suolo sale ancora! Dati INGV
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Temi più discussi: Campi Flegrei, bradisismo stabile con velocità di sollevamento del suolo di 10 mm al mese: il bollettino INGV; Campi Flegrei, il bollettino conferma rallentamento della deformazione del suolo; Campi Flegrei, continua il sollevamento del suolo; Situazione stabile ai Campi Flegrei: il bollettino INGV conferma il sollevamento del suolo a 10 mm/mese.
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