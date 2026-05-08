Camper e van camperizzati in Italia è boom +10% | ecco perché piacciono tanto nonostante i divieti

In Italia, il settore dei camper e dei van camperizzati sta registrando un incremento del 10%, segnalando una crescita significativa. Questo aumento riguarda non solo l’uso per vacanze, ma anche l’interesse generale verso questi veicoli come soluzione di mobilità. Nonostante alcuni divieti e restrizioni, il loro utilizzo continua a diffondersi, coinvolgendo un numero crescente di persone e creando nuove opportunità nel settore turistico.

Il camper non è più soltanto un mezzo per vacanze “alternative”: in Italia sta diventando un vero fenomeno economico e turistico. I numeri del 2025 raccontano un mercato in piena accelerazione, con tassi di crescita molto superiori alla media europea. Secondo i dati diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e Camper, nel 2025 in Italia sono state registrate 7.936 nuove immatricolazioni di camper, con un aumento del 10,56% rispetto all’anno precedente. Un dato particolarmente significativo se confrontato con il mercato europeo: nel resto d’Europa le nuove registrazioni di camper sono cresciute appena dello 0,6 per cento. I dati del settore. Il comparto italiano del turismo itinerante oggi vale circa 8,5 miliardi di euro e continua a crescere anche nel mercato dell’usato.🔗 Leggi su Open.online

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