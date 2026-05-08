Nel triennio 2026-2028, la regione Campania riceverà 300 milioni di euro destinati alla sicurezza. I fondi saranno suddivisi tra le diverse province campane, con alcune che riceveranno maggiori risorse rispetto ad altre. Le aree considerate più a rischio per il dissesto idrogeologico riceveranno priorità nella distribuzione, con interventi mirati alla messa in sicurezza di zone specifiche. La ripartizione dei fondi sarà definita sulla base di criteri stabiliti dalle autorità regionali.

? Punti chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le diverse province campane?. Quali aree critiche riceveranno la priorità per il dissesto idrogeologico?. Chi gestirà concretamente la trasformazione di questi fondi in cantieri?. Perché la provincia di Salerno riceverà la quota più alta?.? In Breve Salerno riceve 86 milioni, Napoli 63, Caserta 57, Irpinia 52 e Sannio 40 milioni.. Interventi su dissesto idrogeologico, adeguamento sismico e risparmio energetico edifici pubblici.. Zinzi cita il supporto di Nicola Molteni, Matteo Piantedosi e Giancarlo Giorgetti.. Piano triennale mira a trasformare la gestione emergenze in prevenzione costante.. Oltre 300 milioni di euro finanzieranno la sicurezza e le infrastrutture nei comuni della Campania per il triennio 2026-2028, secondo quanto comunicato dal deputato Gianpiero Zinzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, 300 milioni per la sicurezza: fondi per i comuni 2026-2028

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