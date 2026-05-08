Camera | via al decreto commissari per Ponte e Metro C di Roma

La Camera ha approvato il decreto che nomina i commissari per il Ponte sullo Stretto e la nuova Metro C di Roma. Nel frattempo, si discute di come i fondi destinati alle ferrovie possano essere influenzati dal progetto sullo stretto. Sono inoltre in corso valutazioni su quali servizi digitali potrebbero contribuire a ridurre lo spopolamento nei piccoli borghi. Le decisioni riguardano interventi infrastrutturali e digitali di rilievo per il paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzerà il ponte sullo Stretto i fondi per le ferrovie?. Quali servizi digitali salveranno i borghi dallo spopolamento?. Perché il modello Friuli è diventato un esempio per la ricostruzione?. Cosa rischiano le aree interne se la sanità non viene potenziata?.? In Breve Il ministro Tommaso Foti propone sanità e digitale per i borghi montani.. Commemorazione a Montecinteco per i 990 morti del terremoto del 1976.. Fondi stanziati per la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso.. Opposizioni chiedono di dirottare i miliardi del ponte su strade e ferrovie..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camera: via al decreto commissari per Ponte e Metro C di Roma Notizie correlate Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambiaVia libera dell'Aula del Senato al decreto commissari che ha approvato il provvedimento con voto di fiducia. Decreto commissari, dal Ponte sullo Stretto al Mose: cosa cambia dopo l’ok del SenatoIl Senato ha approvato il decreto commissari, il provvedimento che punta ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il decreto Ponte è legge, approvato con 160 sì; Ponte sullo Stretto, il Governo incassa la fiducia alla Camera: via libera al decreto con 186 voti favorevoli · LaC News24; Via libera definitivo al Decreto Ponte: ok della Camera, il provvedimento diventa legge; Primo via libera della Camera al Ddl su Roma Capitale. Meloni: Amarezza per l’astensione del Pd. Via libera al decreto Commissari: svolta Ponte sullo Stretto, RFI e grandi opere infrastrutturaliVia libera al Ponte sullo Stretto. L’Aula della Camera lo ha approvato in via definitiva. Il decreto Commissari accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane e passa con la fiducia che ie ... tg.la7.it Decreto Infrastrutture convertito in Legge, via libera al Ponte sullo StrettoIl decreto Infrastrutture, o decreto Ponte, è Legge: la Camera dei deputati con 160 voti favorevoli approva la Legge che dà il via libera al Ponte sullo Stretto. money.it Amici e conoscenti alla camera ardente. Lunedì 11 maggio l’ultimo saluto al 19enne che ha perso la vita dopo esser stato investito in bicicletta. - facebook.com facebook Oggi inizia la mia sospensione dalla Camera dei Deputati. Cinque giorni di lavori d’aula. Come altri 32 colleghi. Unico reato è quello di aver letto la costituzione in Parlamento. Per ricordare che è un luogo interdetto ai fascisti. Mah! x.com