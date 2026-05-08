L’avversaria di Tyra Grant agli Internazionali d’Italia è stata cambiata a causa del forfait di Mboko. La giocatrice americana affronterà ora la ceca Nikola Bartunkova nel secondo turno del torneo. La sostituzione si è resa necessaria dopo l’assenza di Mboko, offrendo a Grant l’opportunità di avanzare nel percorso di qualificazione. La partita si svolgerà sulla superficie del torneo romano.

Tyra Grant affronterà la ceca Nikola Bartunkova al secondo turno degli Internazionali d’Italia: c’è stato un cambio di avversaria dell’ultimo minuto, perché la canadese Victoria Mboko (numero 9 del mondo e testa di serie del tabellone principale) ha dato forfait e dunque è stata ripescata la numero 94 del ranking WTA come lucky loser, aveva perso al secondo turno delle qualificazioni contro l’austriaca Anastasia Potapova per 4-6, 6-4, 6-2. La tennista italiana scenderà sulla terra rossa del Foro Italico a Roma per fronteggiare una rivale decisamente più alla portata rispetto alla nordamericana, in grandissima ascesa ed entrata prepotentemente nella top-10 della graduatoria internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia l’avversaria di Tyra Grant a Roma! Forfait di Mboko, occasione per farsi strada

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