Calipso jazz country gospel cena spettacolo al Salotto Belvedere di Bracciano
Venerdì 15 maggio, il ristorante Salotto Belvedere di Bracciano ospiterà una cena spettacolo organizzata in collaborazione con l'Associazione Mujic. L'evento vedrà la partecipazione del musicista, poeta e attore Clive Riche, noto come “reverendo good song”, accompagnato dal jazzista romano Christian Antinozzi al contrabbasso. La serata proporrà un mix di generi che unisce jazz, country, gospel e musica calypso.
Venerdì 15 Maggio al ristorante Salotto Belvedere di Bracciano, in collaborazione con l'Associazione Mujic, cena spettacolo con l’immenso “reverendo good song” Clive Riche, artista, poeta, attore e compositore (ma non solo!!), accompagnato dal jazzista romano Christan Antinozzi al contrabbasso.🔗 Leggi su Romatoday.it
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