California meets Emilia | a Castellarquato arriva la chef Elizabeth Falkner

Il prossimo 22 maggio, all’agriturismo Podere Palazzo Illica di Castellarquato, si terrà l’evento “California Meets Emilia”. La chef americana Elizabeth Falkner sarà presente per questa occasione, portando la sua esperienza culinaria nel cuore della Valdarda. L’incontro tra le due regioni promette di unire sapori e tradizioni diverse, offrendo ai partecipanti un’occasione per scoprire piatti ispirati a due culture gastronomiche distanti ma complementari.

Un incontro tra mondi lontani che si ritrovano a tavola, nel cuore della Valdarda. Si chiama “California Meets Emilia” l’evento in programma il prossimo 22 maggio all’agriturismo Podere Palazzo Illica di Castellarquato, che per l’occasione ospiterà la chef americana Elizabeth Falkner, figura di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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