Calhanoglu potrebbe non essere disponibile per la finale a causa di un problema fisico, mentre il talento emergente Pio Esposito si trova in panchina e potrebbe avere spazio durante la partita. La situazione del centrocampista turco è ancora da definire, mentre il giovane attaccante continua a lavorare con la squadra senza ancora aver esordito in questa fase. La squadra si prepara alla sfida importante con alcune incognite in più rispetto ai piani iniziali.

di Lorenzo Vezzaro Tegola per Chivu in vista della finale: il turco resta a Milano, mentre il giovane attaccante vede la panchina. In vista dell’attesissima finale di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico Cristian Chivu si trova a dover gestire una situazione complicata nel cuore del campo. Se da una parte la presenza di Lautaro Martinez è una certezza granitica, dall’altra il centrocampo nerazzurro rischia di perdere il suo faro. Hakan Calhanoglu, infatti, non ha ancora ripreso gli allenamenti con il resto del gruppo e nella giornata odierna non partirà per Roma, preferendo rimanere ad Appiano Gentile per sottoporsi a sessioni intensive di terapie.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu rischia il forfait, ma l’Inter può ritrovare il talento di Pio Esposito. Le ultime

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