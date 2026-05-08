Calciomercato Milan proposto Alaba | numeri e infortuni che hanno frenato il centrale

Durante la sessione di mercato, il Milan ha messo nel mirino il difensore austriaco David Alaba. Il giocatore, in passato, ha affrontato diversi infortuni che hanno inciso sulla sua continuità e sulle sue prestazioni. La volontà del club è di rinforzare il reparto difensivo, valutando le caratteristiche tecniche e le esperienze pregresse del calciatore. La trattativa è in fase di sviluppo e non ci sono ancora dettagli definitivi.

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Secondo diverse fonti, il Milan avrebbe aggiunto alla lista un nuovo nome per la difesa rossonera: David Alaba. Il difensore austriaco dovrebbe lasciare la camiseta del Real Madrid a fine stagione e il proprio agente, Pini Zahavi l'avrebbe proposto al Milan. Le ultime stagioni, però, non sono state molto positive: il calciatore ha accusato, moltissime volte, svariati infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo. Vediamo, però, assieme un po' di numeri. David Alaba, classe 1992, e uno dei difensore più completi di tutta la sua generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, a 21 anni ha subito vinto la sua prima Champions League, stagione 12-13, contro il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, proposto Alaba: numeri e infortuni che hanno frenato il centrale Notizie correlate Calciomercato Inter, proposto Ake: il centrale del Manchester City occasione ghiotta, Marotta e Ausilio riflettonodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, nelle ultime ore ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Aké per la difesa: valutazioni in corso... Milan, Vocalelli: “I rossoneri non hanno frenato” Ecco il confronto in Serie AUn tema molto ricorrente se si guarda alla stagione del Milan, è quello legato alla mancata partecipazione alla Champions League. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Edicola - ?? Milan, Nkunku ai saluti. Ai rossoneri è stato offerto Alaba; Alaba proposto in Serie A: Milan, Inter o Juventus, dove può andare dopo la fine del contratto col Real Madrid. Costi e dettagli; Alaba proposto alle Big di Serie A: Romano svela il grande dubbio sul difensore in uscita dal Real Madrid; Caciomercato Juventus, proposto Alaba: i bianconeri riflettono sul suo arrivo. Alaba proposto a Milan e Juve, ma la concorrenza è folta: Mls, Arabia e SalisburgoCome riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, David Alaba, difensore in uscita a zero dal Real Madrid in quanto il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, è stato proposto dal suo agente ... milannews.it Alaba proposto in Serie A: Milan, Inter o Juventus, dove può andare dopo la fine del contratto col Real Madrid. Costi e dettagli34 anni a giugno, ha lo stesso agente di Lewandowski e sono già arrivate richieste dall'Arabia Saudita e dall'MLS ... calciomercato.com Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco Il punto su Pulisic e Leao #SempreMilan #Milan #ACMilan x.com #Goretzka sempre più vicino al #Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagli #calciomercato #SempreMilan. I dettagli nei commenti. - facebook.com facebook