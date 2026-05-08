Calciomercato Juve | niente Champions? I 3 rischi principali

Nel calciomercato, la Juventus si trova davanti a tre rischi principali in caso di non qualificazione alla Champions League. La squadra rischia di perdere ingaggi importanti, di dover affrontare una diminuzione dei ricavi e di vedere diminuire il valore complessivo del proprio organico. Questi aspetti potrebbero influire sulla pianificazione futura e sulla competitività del club nelle competizioni nazionali e internazionali.

di Mauro Munno in caso di mancato quarto posto. Perché è così importante strategicamente per il club. La trasferta di Lecce rappresenta per la Juventus un crocevia finanziario oltre che sportivo. La posta in palio al Via del Mare è altissima: fallire la qualificazione alla prossima Champions League significherebbe veder saltare il banco del bilancio e del mercato. Gli aumenti di capitale previsti dalla proprietà, infatti, non potrebbero colmare da soli il vuoto lasciato dai mancati premi UEFA. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Rimanere fuori dall’Europa che conta comporterebbe una rinuncia potenziale a circa 80 milioni di euro, calcolando un cammino standard fino ai playoff, a cui andrebbero aggiunti i ricavi da botteghino e indotto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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