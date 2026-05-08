Calciomercato Inter corsa a tre per Mario Gila

L'Inter si prepara a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, considerando le uscite già confermate di tre giocatori, tra cui due difensori e un esterno. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Mario Gila, un giovane difensore che potrebbe essere inserito nel mercato dei trasferimenti. La società sta valutando varie opzioni e monitorando la possibilità di ingaggiare il calciatore.

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Con le partenze ormai sicure di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian in ottica di calciomercato l’ Inter deve pensare a puntellare il reparto difensivo: in tal senso Mario Gila potrebbere essere un profilo da valutare con attenzione. Calciomercato Inter: anche Milan e Napoli su Mario Gila I motivi sono molteplici. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, corsa a tre per Mario Gila Confirmed Chelsea's decision to sign Lazio defender Mario Gila, Maxi Araujo, Enzo, Santos Update Notizie correlate Mercato Inter, occhi su Mario Gila ma c’è concorrenza: pronta bozza di contrattoJones Inter, Piero Ausilio torna all’assalto del talento del Liverpool per l’estate. Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’InterIl nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'Inter che verrà: le mosse di mercato dopo lo scudetto; Calha rinnova, Stankovic torna, poi Koné e Jones... Inter, come cambia il centrocampo; Inter, pronto il rinnovo di Chivu fino al 2028. L'allenatore indicherà i nomi per il mercato; Mercato, Ambrosini fa il nome per l’Inter: Se Marotta può deve prendere subito…. Calciomercato Inter, acquisto e cessione a dieci volte il prezzoAkinsanmiro jolly di calciomercato Inter. Con un milione Marotta potrà controriscattarlo dal Pisa e poi cederlo a 10 milioni ... interlive.it Calciomercato Inter News | A centrocampo spunta l’idea Koné, Jones altra possibilità (27 aprile 2026)Il calciomercato Inter dovrà scegliere tra Ismael Koné e Curtis Jones per completare il centrocampo del prossimo anno ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, pronti tre colpi più Vicario: nerazzurri senza esclusione di colpi https://tinyurl.com/292slvf9 #calciomercatointer #inter facebook Il brasiliano saluta dopo una sola stagione Lo scenario #calciomercato #Inter #LuisHenrique x.com