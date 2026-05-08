Calcio Uisp | si chiudono i gironi è tempo di playoff e playout
Il torneo di calcio Uisp a 7 provinciale si avvia alla conclusione dei gironi 2 e 3, con la fase di playoff e playout in programma. La Lega della Spezia e della Valdimagra ha annunciato che a partire da questa data si svolgeranno le partite decisive per determinare le squadre qualificate e quelle che dovranno affrontare la retrocessione. La competizione coinvolge diverse formazioni della provincia in un momento cruciale della stagione.
La Spezia, 8 maggio 2026 – Tempo di playoff e playout per i Gironi 2 e 3 del calcio Uisp a 7 provinciale, curato dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Intanto nel Girone Promozione, per non retrocedere, se la giocheranno Sporting Bacco e Sesta Godano, mentre dal Girone 3 saliranno di categoria l'Armaneto e il Calcio Popolare, con il primo a laurearsi campione. GIRONE 2 Risultati: Ms Costruzioni-Asc Bagnone 4-0 per numero insufficiente di giocatori, Delta del Caprio-Dlf Aston Birra 1-7 (Beghã¨ S.; Frione M. (3), Vignoli T. (2), Pesenti G., Zironi T.), Asd Atletico Tresana 2010-Moto Masini 4-0 per numero insufficiente di giocatori, DlfGmn-Sarzanello 2-1 (Bonamino F.🔗 Leggi su Lanazione.it
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