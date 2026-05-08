Calcio Uisp | si chiudono i gironi è tempo di playoff e playout

Il torneo di calcio Uisp a 7 provinciale si avvia alla conclusione dei gironi 2 e 3, con la fase di playoff e playout in programma. La Lega della Spezia e della Valdimagra ha annunciato che a partire da questa data si svolgeranno le partite decisive per determinare le squadre qualificate e quelle che dovranno affrontare la retrocessione. La competizione coinvolge diverse formazioni della provincia in un momento cruciale della stagione.

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La Spezia, 8 maggio 2026 – Tempo di playoff e playout per i Gironi 2 e 3 del calcio Uisp a 7 provinciale, curato dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Intanto nel Girone Promozione, per non retrocedere, se la giocheranno Sporting Bacco e Sesta Godano, mentre dal Girone 3 saliranno di categoria l'Armaneto e il Calcio Popolare, con il primo a laurearsi campione. GIRONE 2 Risultati: Ms Costruzioni-Asc Bagnone 4-0 per numero insufficiente di giocatori, Delta del Caprio-Dlf Aston Birra 1-7 (Beghã¨ S.; Frione M. (3), Vignoli T. (2), Pesenti G., Zironi T.), Asd Atletico Tresana 2010-Moto Masini 4-0 per numero insufficiente di giocatori, DlfGmn-Sarzanello 2-1 (Bonamino F.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp: si chiudono i gironi, è tempo di playoff e playout Notizie correlate Leggi anche: Calcio Uisp. Lo Zanzbusters avvicina i playoff. La Croce Verde ferma l’Arena Leggi anche: Calcio a 5, Forlì a Guastalla: incrocio decisivo tra playoff e playout Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scheda Ambrosiana - Amatori UISP Calcio a 11 Parma - Categoria 2 infrasettimanale Emilia-Romagna; Il Giro dei Bimbi, con Conad e Uisp, passa da Cervia l'8 maggio; Calcio UISP. Arena Metato e Sconvolts vanno in finale; Ravenna-Lugo - Nordic Walking a Cervia due giorni di corsi base anche a maggio. Calcio Uisp: si chiudono i gironi, è tempo di playoff e playoutNel campionato a 7 provinciale che chiude la regular season, Sporting Bacco e Sesta Godano si giocano il posto ... lanazione.it Uisp Empoli Valdelsa, Ferruzza e Casa Culturale si giocano la finale a MontelupoA Montelupo la sfida per il titolo Uisp Empoli Valdelsa: i fucecchiesi della Ferruzza contro i samminiatesi della Casa Culturale ... gonews.it Dalla stagione sportiva 2026-2027 ritorna il calcio a 5 femminile con Uisp - facebook.com facebook