Calcio le sfide dalla A alla C delle squadre toscane e dello Spezia

Il campionato di calcio sta vivendo le sue ultime giornate, con le squadre toscane e dello Spezia impegnate in match decisivi. Le partite finali stanno determinando la classifica e le promozioni o retrocessioni nelle diverse categorie. Nei vari campionati di Serie A, B e C si stanno delineando le posizioni finali, mentre le squadre si preparano a concludere la stagione con le ultime sfide in programma.

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Firenze, 8 maggio 2026 – Ultime sfide, ultimi verdetti nei vari campionati. Ci focalizziamo sulle sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane e dello Spezia Il programma SERIE A Fiorentina-Genoa (domenica 10 maggio, ore 15) Cremonese-Pisa (domenica 10 maggio, ore 15) SERIE B Monza-Empoli (venerdì 8 maggio, ore 20.30) Pescara-Spezia (venerdì 8 maggio, ore 20.30) Entella-Carrarese (venerdì 8 maggio, ore 20.30) SERIE C Pianese-Lecco (domenica 10 maggio, ore 20) .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane e dello Spezia Notizie correlate Leggi anche: Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Calcio: le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 17 aprile 2026 – La stagione calcistica vive i suoi momenti decisivi con un altro fine settimana di sfide. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calcio, le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia; Finale di Coppa Italia Women, presentata la sfida tra Juventus e Roma prevista allo stadio Menti domenica 24 maggio; Premier League: risultati, gol e highlights della 35^ giornata; Sfide classiche in semifinale di Champions League. Calcio, le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 29 aprile 2026 – Nuovo fine settimana e un nuovo programma di sfide (si spera) appassionanti. Come sempre ci focalizzeremo sulle squadre dei nostri territori: le squadre toscane, umbre e lo S ... lanazione.it Calcio: le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 17 aprile 2026 – La stagione calcistica vive i suoi momenti decisivi con un altro fine settimana di sfide. Come sempre ci focalizzeremo sui tre campionati principali e sulle squadre toscane, ... lanazione.it Calcio in Pillole - facebook.com facebook Trevisani durissimo: "Il Milan propone un calcio ignobile, sconvolgente" x.com